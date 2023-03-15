Ерлінг Холанд у середу забив 5 голів у матчі Ліги чемпіонів. Втім, у Південній Америці точно не це стало подією дня.

Чемпіонат Болівії, 6 тур

Пальмафлор – Блумінг – 3:2

Голи: Каньєте, 9 (пен), 90+38, Альварес, 82 (пен) – Родрігес, 86, Сіністерра, 90+24

Вилучення: ?, 90+31 (за межами поля) – Меначо, 90+21, Бесерра, 90+28

Якщо нескінченного футбольного матчу і не існує, то максимально близько до цього статусу підібралися у Болівії в поєдинку Пальмафлор – Блумінг. Там арбітр додав до другого тайму 42 (!) хвилини.

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Причиною цього стала неймовірна злива, а також кілька тривалих пауз, пов'язаних із використанням системи VAR. Рефері вирішив, що у підсумку це потягло на майже додатковий тайм.

Як наслідок, футболісти більше двох годин грали щось схоже на водне поло, адже газон не впорався з великою кількістю опадів. Цікаво, що впродовж компенсованого часу команди забили два голи (переможний – на 90+38), а гості отримали дві червоні. Цей поєдинок точно претендує на статус одного з найтриваліших в історії футболу.

3:2 – Пальмафлор піднявся на 3 місце турнірної таблиці. Блумінг залишився передостаннім.