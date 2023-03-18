Райо Вальєкано та Жирона розписали яскраву нічию у 26 турі Прімери з дублем Віктора Циганкова. Дивіться відео голів та огляд матчу.

На 23-й хвилині Ісі Паласон вивів Райо вперед розкішним ударом у дев'ятку. Жирона швидко відігралася завдяки вдалій грі Віктора Циганкова на добиванні. Втім, каталонці так само швидко пропустили від Оскара Трехо.

Циганков оформив дубль у ворота Райо Вальєкано – українець переписує історію і стає головним героєм Жирони

Становище Жирони могло стати ще гіршим, якби не піжонство суперника. Райо Вальєкано заробив пенальті, який виконував двічі. Гассаніга парирував першу спробу Трехо, але суддя змусив перебити через дострокове забігання гравця гостей у штрафний майданчик. Друга спроба виявилася ще гіршою – Трехо несподівано покотив на Ісі, який вліпив над воротами. Спроба повторити знаменитий трюк Мессі та Суареса з тріском провалилася.

Циганков покарав за піжонство. У дебюті другого тайму українець одним дотиком красиво замкнув подачу Каррери, оформивши дубль і остаточні 2:2.