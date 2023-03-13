"Позитивні емоції, тому що попередній матч ми програли. Це нас дуже бентежило протягом усього цього тижня. Тому для нас ця перемога є дуже важливою і у психологічному плані, і у плані турнірної таблиці.

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Чи важко було впоратись з критикою? Слухайте, ми – така команда. Динамо завжди критикують, навіть коли ми граємо добре. Треба було зібратися і подивитися, що ми зробили поганого, а що ні, і показати наш найкращий футбол.

Ця перемога може стати перезапуском для команди. За емоціями було видно, що це дуже вольова перемога. Це може бути переломним кроком у боротьбі за чемпіонство.

Чи раділи хлопці у роздягальні? Все якось стримано, бо ми віддали всі емоції та сили на полі. Тому ми не дуже радіємо", – сказав Нещерет у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, Динамо після 17-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на четвертій сходинці, набравши 33 очки. СК Дніпро-1 з 36-ма балами другий (і має гру у запасі).

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