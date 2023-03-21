Воротар Динамо та збірної України U-21 Руслан Нещерет прокоментував майбутні матчі проти Данії та Італії у рамках підготовки до Євро-2023.

"Готові працювати. Перед нами дуже відповідальні матчі – проти Данії та Італії, тому буде цікаво. Для нас завжди дуже приємно та цікаво грати проти таких грандів Європи. Це дуже важлива підготовка до фінальної частини Євро-2023.

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Проти Данії я, мабуть, не грав. А проти Італії грали – тоді поступилися 0:1 на рівні U-16 чи U-17, не пам'ятаю. Це високоякісні команди. Вважаю, що будуть важкі, але інформативні ігри", – розповів Нещерет в коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, Україна пробилась у фінальну частину молодіжного чемпіонату Європи, який стартує 21 червня. Суперниками "синьо-жовтих" на груповому етапі будуть Іспанія, Румунія та Хорватія. В березні команда зіграє дві товариські зустрічі з Данією (24-го) та Італією (27-го).

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