Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR підготував підбірку головних талантів кожного із чвертьфіналістів Ліги чемпіонів. Критерії прості: вік до 21 року, найбільша кількість зіграного часу у команді та схвальні відгуки експертів і преси.

Матіс Тель (Баварія, 17 років, 4 матчі)

"Тель може стати одним з найкращих форвардів світу. Я вірю, що колись він заб’є 40 голів за сезон, але я був би радий і десятьом у його перший сезон", – прокоментував підписання юного француза Юліан Нагельсманн. На цей момент Матіс відзначився 5 голами у всіх турнірах, проте має час, щоб покращити статистику. Зокрема, й у Лізі чемпіонів. Щоправда, Тель отримує шанси в ЛЧ лише після виходів на заміну наприкінці зустрічей (та й то усі 4 поєдинки Матіс провів ще на груповому етапі). Зате у Бундеслізі став наймолодшим гравцем Баварії, який з’являвся у стартовому складі.

Антоніо Сілва (Бенфіка, 19 років, 8 матчів)

Клубний вихованець дебютував за першу команду "орлів" у 18 років і фактично відтоді стає героєм новин про інтерес чергового клубу. Важливо те, що відправляють Антоніо Сілву не у середняки, а у Реал, МЮ чи Ліверпуль. Центральний захисник вже пройшов усі можливі португальські збірні та навіть зіграв на чемпіонаті світу. Цей хлопець є справжнім відкриттям Бенфіки і, ймовірно, невдовзі принесе клубу чималі гроші.

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Армандо Броя (Челсі, 21 рік, 5 матчів)

Вибір молодого таланта у Челсі – справа непроста. З одного боку – у команді є одразу кілька молодих хлопців, однак вони вже мають статус зірок першої величини: Енцо Фернандес, Уеслі Фофана, Михайло Мудрик. Та й за віком вони не підходять – усім по 22. Тому вибір зупиняємо на 21-річному Армандо Броя, але з приміткою. Через розрив хрестоподібної зв'язки нападник у цьому сезоні більше не зіграє. Проте у майбутньому цілком може вирости у топа – принаймні, він отримував вдосталь ігрового часу від Томаса Тухеля, який бачив у хлопцеві перспективу. А ще кажуть, що албанцем, одним з головних скілів якого є швидкість, вже цікавився Карло Анчелотті.

Кріст'ян Асллані (Інтер, 21 рік, 5 матчів)

Ще один албанець у нашому списку. Кріст'яну нещодавно виповнився 21 рік, а ви могли чути про нього (якщо не особливо стежите за Інтером) завдяки фейлу у грі з Барселоною. На останній хвилині Асллані та Мхітарян вибігли на самотнього тер Штегена. Албанець вирішив не пасувати на вільного партнера і пробив у голкіпера. Якщо ж говорити про якості Кріст'яна, то в Італії його називають майбутньою заміною Марцело Брозовічу (хтось навіть порівнює його із Пірло). Хай там як, влітку Асслані переїхав з Емполі в Інтер, встиг адаптуватися у команді та збирає хорошу пресу. Вже зараз очевидно, що Кріст'ян у майбутньому може стати незамінним виконавцем в опорній зоні "чорно-синіх".

Ріко Льюїс (Манчестер Сіті, 18 років, 2 матчі)

І знову ці порівняння на кшталт "новий Мессі", "новий Роналду", "новий #щехтось". Тож зустрічайте нового Філіппа Лама, але не поспішайте із критикою. Саме так 18-річного Ріко Льюїса називають не журналісти задля красивого слівця, а його тренер Хосеп Гвардіола. Ріко поки далекий від статусу основного гравця Манчестер Сіті, а в ЛЧ він взагалі провів тільки 2 гри (при цьому встиг забити Севільї), утім незабаром Льюїс може стати уособленням нового Сіті.

Джанлука Гаетано (Наполі, 22 роки, 3 матчі)

Якщо говорити про основну обойму Наполі, то тут не знайдеш жодного гравця, молодшого за 22 роки. Та й на рік старших виконавців обмаль: топовий Хвіча Кварацхелія, про якого просто не личить згадувати у контексті нашого списку, і Джанлука Гаетано, вибір на якому залишається зупинити у якості виключення. У структуру Наполі хлопець потрапив в 11-річному віці і три сезони провів за неаполітанців у Юнацькій Лізі чемпіонів. Цікаво, що у цьому турнірі Гаетано дебютував у Харкові проти Шахтаря і одразу ж відзначився голом. На цей момент Джанлука тільки стукає у двері дорослого футболу та намагається отримати ігровий час від Лучано Спаллетті. Можливо, хлопцеві знову доведеться вирушити в оренду (як це вже було з поїздкою у Кремонезе із Серії В).

Едуардо Камавінга (Реал, 20 років, 7 матчів)

У Реалі ситуація схожа. Тут просто немає невідомих молодих гравців, тому доведеться робити ставку на Едуардо Камавінга, який виступає на фантастичному рівні не перший сезон і є далеко не потенційною зіркою. Француз – вже зірка. У Лізі чемпіонів у складі мадридців більше матчів за Едуардо мають лише четверо футболістів.

Малік Чау (Мілан, 21 рік, 2 матчі)

Рішення Стефано Піолі змінити ігрову схему на 3-4-2-1 вважають однією з причин ренесансу його команди. А ключова роль в надійній грі тріо центральних оборонців Мілану належить німцю Чау, який лише влітку перебрався із Шальке. Малік чудово виглядає у відборах, класний зріст дозволяє йому вигравати боротьбу, а якісна передача сприяє започаткуванню атак. У Лізі чемпіонів Чау грає небагато, але у чвертьфіналах ігровий час повинен отримати.