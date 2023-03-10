Єврокубки

Шахтар не втримав перемогу над Фейєнордом: провал резервіста перекреслив старання Ракицького, який забив гол сідницями в ЛЄ.

Арсенал і Спортінг видали шоу в 1/8 Ліги Європи: Зінченко знову показав емоції, "посприяв" голу й не дограв матч.

Ліга Європи: Манчестер Юнайтед розгромив Бетіс, Ювентус переграв Фрайбург, Байєр покарав росіянина, а Рома перемогла Реал Сосьєдад.

Ліга конференцій: Вест Хем впевнено обіграв кривдників Динамо та СК Дніпро-1, Коваль пропустив розкішний гол, Лех без Цітаішвілі перестріляв Познань.

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Шахтар може обміняти капризного легіонера на бразильську заміну Мудрика та ще й отримати 10 мільйонів євро.