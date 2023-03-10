Головні новини 9 березня: полярні мирові Шахтаря та Зінченка в 1/8 ЛЄ, Україна ризикує втратити шанс на ЧС-2030
Футбол 24 презентує дайджест головних новин за 9 березня.
Єврокубки
Шахтар не втримав перемогу над Фейєнордом: провал резервіста перекреслив старання Ракицького, який забив гол сідницями в ЛЄ.
Арсенал і Спортінг видали шоу в 1/8 Ліги Європи: Зінченко знову показав емоції, "посприяв" голу й не дограв матч.
Ліга Європи: Манчестер Юнайтед розгромив Бетіс, Ювентус переграв Фрайбург, Байєр покарав росіянина, а Рома перемогла Реал Сосьєдад.
Ліга конференцій: Вест Хем впевнено обіграв кривдників Динамо та СК Дніпро-1, Коваль пропустив розкішний гол, Лех без Цітаішвілі перестріляв Познань.
Інші важливі новини
Україна може втратити шанс на проведення ЧС-2030. Іспанія несподівано підшукала нам заміну.
Миколенко повернувся до тренувань з Евертоном і може зіграти проти команди українця в АПЛ.
Роналду не допоміг: Аль-Наср програв битву за лідерство у Саудівській Аравії.
Шахтар може обміняти капризного легіонера на бразильську заміну Мудрика та ще й отримати 10 мільйонів євро.