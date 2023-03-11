Головні новини футболу 10 березня: Ребров та інші українці на коні, фіаско збірної, Зінченко знову найкращий
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 10 березня.
Україна
На Шахтар жорстко наїхали в Нідерландах, Ракицький довів до сказу, а УЄФА відзначив Зінченка і Трубіна.
Англія – Україна: хто покаже матч відбору до Євро-2024 – гру можна буде подивитись безкоштовно.
Україна розгромно програла Ірландії у відборі на Євро-2023 – "синьо-жовтих" прибив хет-трик 15-річного хлопчака.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: конкурент збільшив відрив від України, але Шахтар може швидко все виправити.
Наші за кордоном
Олександр Зінченко показав промені та пітьму, роздмухав скандал, помстився та вибив ворожого капітана – вечір вогню в ЛЄ. Українець отримав відзнаку від фанатів Арсенала, які вдруге поспіль визнали його найкращим гравцем місяця.
Сергій Ребров без Ярмоленка вийшов на вершину чемпіонату – Аль-Айн розбив прямого конкурента з 3 екс-гравцями АПЛ.
Віктор Коваленко заробив переможний пенальті у поєдинку з Інтером. Спеція сенсаційно переграла другу команду Італії.
Владислав Кочергін знову провів феєричний матч у Польщі – розкішні гол+асист та розгромна перемога.
Грем Поттер пояснив Мудрику, чому "маринував" його 2 матчі поспіль – є натяк на повернення українця до складу Челсі.
Інші головні події
Карім Бензема несподівано може спровокувати трансфер Мбаппе в Реал.
Барселона буде відповідати в суді і може навіть припинити існування. Прокуратура висунула звинувачення за справою Негрейри, попереду гучні судові засідання.