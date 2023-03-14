Збірна України

Євген Коноплянка ризикує пропустити матч відбору на Євро-2024 проти Англії, оскільки знову травмувався. Руслан Ротань довикликав у збірну України "зниклого" екс-гравця Шахтаря та представника Динамо. Національна команда, за інсайдерською інформацією, проведе товариський поєдинок з Німеччиною.

Європа

Віктор Циганков ледь не покарав Сімеоне. Українець мав топ-момент і віддав пас під вихід сам на сам, але Жирона програла Атлетіко. Челсі виставить на продаж аж 11 гравців: доля Мудрика, дует бажаних та вчорашні зірки. Неймар не збирається покидати ПСЖ.

Скандали

СК Дніпро-1 отримав бан на реєстрацію нових футболістів і вже зробив офіційну заяву. Андрій Павелко претендує на посаду віце-президента УЄФА. Тим часом суд продовжив відсторонення функціонера з посади президента УАФ.