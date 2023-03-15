Україна

Україна офіційно виключена із заявки на проведення ЧС-2030. Іспанія та Португалія знайшли заміну.

Шахтар отримав скандального суддю на доленосний матч з Фейєнордом. Динамо, до слова, мало з ним гіркий досвід.

Матчу Німеччина – Україна все-таки бути: відомі дата і місце проведення поєдинку, який стане мегаювілейним для Бундестім.

Ліга чемпіонів

Інтер вистраждав путівку у чвертьфінал Ліги чемпіонів. У другому матчі Порту відверто не пощастило.

Манчестер Сіті вийшов у 1/4 фіналу найпрестижнішого євротурніру, забивши 7 голів Лейпцигу. Холанд оформив пента-трик і встановив низку рекордів.

Челсі та Реал завдяки ЛЧ автоматично отримали місця на клубному ЧС нового формату.

Інші важливі події

ФІФА нарешті затвердила революційний формат ЧС-2026 – найбільше учасників в історії та найтриваліший турнір.

Батько Мессі вимагає космічні гроші від претендента на Лео, щоб обійти Роналду. Аргентинцю вже пропонують 350 мільйонів євро за сезон.

Роналду отримав безглузде попередження і не зміг забити: Аль-Наср вийшов у півфінал Кубка.