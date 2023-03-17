Єврокубки

Шахтар завершив єврокубкову кампанію, пропустивши від Фейєнорда 7 м'ячів. Келсі голом престижу лише підсолодив приниження донеччан. Олександр Зінченко також вилетів з Ліги Європи. Арсенал пропустив фантастичний гол з центра поля та програв Спортінгу в серії пенальті.

Визначилися всі учасники 1/4 фіналу Ліги Європи. Манчестер Юнайтед, Ювентус і Моурінью пройшли в наступний раунд і залишилися фаворитами. У Лізі конференцій теж відомі всі чвертьфіналісти. Максим Коваль з Шерифом вилетів від Ніцци, а Вест Хем розбив кривдника СК Дніпро-1.

Збірні

Незабаром стартує міжнародна пауза. Євген Коноплянка вже повернувся до тренувань з Краковією – надія для Ротаня та збірної України. Гарет Саутгейт оголосив заявку збірної Англії на матч проти України на старті відбору до Євро-2024. Дідьє Дешам оголосив список гравців на старт відбору до Євро-2024.

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