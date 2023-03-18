Головні новини футболу 17 березня: результати жеребкування єврокубків, Україна вийшла у фінал Євро-2023
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 17 березня.
Єврокубки
Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів – Мудрик проти Луніна, мегабитва для Гвардіоли. Також стали відомі пари у Лізі Європи та Лізі конференцій. Українських команд у єврокубках не залишилося – останнім нашим представником був Шахтар, який вилетів від Фейєнорда, програвши 1:7 у Роттердамі.
Фанати знову дуріють у єврокубках – зламали ніс таланту Фіорентини, розсікли голову кіперу Севільї і напали на автобус.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Шахтар приніс Україні найбільше, Динамо гірше за СК Дніпро-1, залежність від успіхів Мудрика.
Шахтар заробив понад €43 мільйони за єврокубковий сезон-2022/23, Динамо – втричі менше, ніж торік.
Україна
Збірна України втратила 2 гравців Шахтаря на матч з Англією – Ротань довикликав дебютанта у національну команду.
Україна вийшла у фінал жіночого Євро-2023 з футзалу, де зіграє з Іспанією. Дубль іспанської легіонерки Анни Шульги у ворота Угорщини гарантував історичний успіх – ще ніколи "синьо-жовті" не грали у вирішальному матчі чемпіонату Європи.
Віталій Буяльський ризикує пропустити Класичне. Лідеру Динамо загрожує тривала дискваліфікація за вилучення після фінального свистка поєдинку зі СК Дніпро-1.
Стартував 18-й тур УПЛ. Олександрія розписала четверту поспіль нічию під керівництвом Ротаня – Металіст відібрав очки.
Збірна України отримала офіційного транслятора матчів відбору до Євро-2024.
Інші головні події
Руслан Маліновський став повноправним гравцем Марселя – французи достроково виконали умови викупу хавбека збірної України.
Легенда Арсенала залишився без роботи. Найгірша команда АПЛ 2023 року офіційно звільнила тренера перед дербі з "канонірами".