Єврокубки

Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів – Мудрик проти Луніна, мегабитва для Гвардіоли. Також стали відомі пари у Лізі Європи та Лізі конференцій. Українських команд у єврокубках не залишилося – останнім нашим представником був Шахтар, який вилетів від Фейєнорда, програвши 1:7 у Роттердамі.

Фанати знову дуріють у єврокубках – зламали ніс таланту Фіорентини, розсікли голову кіперу Севільї і напали на автобус.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Шахтар приніс Україні найбільше, Динамо гірше за СК Дніпро-1, залежність від успіхів Мудрика.

Шахтар заробив понад €43 мільйони за єврокубковий сезон-2022/23, Динамо – втричі менше, ніж торік.

Україна

Збірна України втратила 2 гравців Шахтаря на матч з Англією – Ротань довикликав дебютанта у національну команду.

Україна вийшла у фінал жіночого Євро-2023 з футзалу, де зіграє з Іспанією. Дубль іспанської легіонерки Анни Шульги у ворота Угорщини гарантував історичний успіх – ще ніколи "синьо-жовті" не грали у вирішальному матчі чемпіонату Європи.

Віталій Буяльський ризикує пропустити Класичне. Лідеру Динамо загрожує тривала дискваліфікація за вилучення після фінального свистка поєдинку зі СК Дніпро-1.

Стартував 18-й тур УПЛ. Олександрія розписала четверту поспіль нічию під керівництвом Ротаня – Металіст відібрав очки.

Збірна України отримала офіційного транслятора матчів відбору до Євро-2024.

Інші головні події

Руслан Маліновський став повноправним гравцем Марселя – французи достроково виконали умови викупу хавбека збірної України.

Легенда Арсенала залишився без роботи. Найгірша команда АПЛ 2023 року офіційно звільнила тренера перед дербі з "канонірами".