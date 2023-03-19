Віктор Циганков забив два голи за Жирону / EFE

УПЛ

У 18-му турі Прем'єр-ліги Зоря переграла Динамо. Вдруге в сезоні луганці обіграли киян, а після матчу Мірча Луческу заявив, що не проти подати у відставку. Втім, на думку тренера Динамо, причина невдач полягає не в ньому.

СК Дніпро-1 переміг Верес, а Львів з Кривбасом розписали бойову нічию – субота в УПЛ була гарячою.

Шахтар близький до продовження контракту з Миколою Матвієнком. Гравець збірної України взимку міг опинитись в АПЛ, але, схоже, продовжить кар'єру в рідному клубі.

Рух здолав Шахтар, зміцнивши лідерство в чемпіонаті U-19. "Новий Мудрик" дебютував у матчі з курйозним голом.

Топ-матчі дня

Віктор Циганков оформив дубль у ворота Райо Вальєкано. Екс-динамівець переписує історію (перший українець, який забив два голи в одному матчі Ла Ліги) і отримує від Жирони нове прізвисько.

Челсі втратив перемогу над Евертоном. Конкурент Віталія Миколенка привіз пенальті, українець віддав вирішальний передасист і засмутив Мудрика, який так і не вийшов на поле.

Роналду забив зі штрафного вперше за три роки і влаштував концерт – у Кріштіану відібрали переможний пенальті.

Манчестер Сіті жорстоко побив свою легенду в Кубку Англії – 14:0 з 9-ма голами Ерлінга Холанда за тиждень.

Світ

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