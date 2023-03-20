Україна

Шахтар обіграв Рух і очолив УПЛ. Львівський клуб офіційно відправив Леоніда Кучука у відставку після поразки. Гравець Шахтаря загадковим чином відновився на матч, хоча відпросився в Ротаня зі збірної.

Колос несподівано поступився Минаю, а Чорноморець на виїзді здолав Інгулець. Україна програла Іспанії у фіналі жіночого футзального Євро-2023 – "синьо-жовті" здобули історичне срібло.

Європа

Барселона здобула чемпіонську перемогу в драматичній битві з Реалом і відірвалася на 12 очок. Відхід Мессі з ПСЖ, конфлікт з тренером і 600 мільйонів від конкурентів Роналду – батько Лео не витримав напливу чуток.

Хабі Алонсо розібрав Баварію на молекули та закрутив чемпіонську інтригу, а суддя двічі зіграв одну виставу для Байєра. Ювентус не без скандалу здолав Інтер – єдиний гол був забитий з підозрою на подвійну гру рукою. Лаціо переграв Рому в дербі, а Наполі на виїзді розгромив Торіно.

Наші за кордоном

Арсенал видав 2 поспіль розгром у битві лондонців, помстившись за легенду – Зінченко і Вайт створили 2 голи, шоу Сака. Марсель відскочив, здолавши "непереможний" Реймс – миті геніальності Алексіса, асист голкіпера, страждання Маліновського.

Костишин забив дебютний гол у США і став найкращим у програному матчі. Кривцов продовжує демонструвати стабільність у США, ставши лідером у складі Інтер Маямі.