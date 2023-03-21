Збірна України

Збірна України розпочала підготовку до матчу проти Англії у відборі на Євро-2024. Наша команда вже прибула до Лондона – Євген Коноплянка повернувся з фірмовими жартами. Очікується, що у четвер підопічні Руслана Ротаня зіграють товариський матч проти клубу АПЛ.

До слова, суперник України – збірна Англії – втратила одразу трьох футболістів на стартові поєдинки відбору до чемпіонату Європи. Серед тих, хто не зіграє з "синьо-жовтими", опинився лідер Манчестер Юнайтед.

Зірка збірної України встановила історичне досягнення, ставши першою у світі. Унікальний випадок, якого ще не було.

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УПЛ

Ще одна відставка в УПЛ. У неділю Рух звільнив Леоніда Кучука, а в понеділок посаду втратив ще один білорус. Аутсайдер чемпіонату Львів попрощався з Олегом Дулубом, якому вже шукають заміну.

Євген Селезньов вирішив завершити кар'єру. За інформацією ЗМІ, третій бомбардир в історії УПЛ вже планує прощальний матч, який, найімовірніше, буде зіграний в Ужгороді.

Шахтар може викупити базу Руха. Журналіст розсекретив проблеми у львівському клубі та умови можливої співпраці між "жовто-чорними" та лідером УПЛ.

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