Україна

Шахтар офіційно продовжив контракт з Миколою Матвієнком, якого сватають в АПЛ. Захисник оцінив пролонгування угоди.

Мірча Луческу може піти з Динамо та очолити 4-разового чемпіона Франції. Перші перемовини з Ніццою вже відбулися.

Національні збірні

Збірна України готується до гри з Англією. Ілля Забарний остаточно вибув, а Андрій Ярмоленко викликає тривогу. Україна отримає чималу підтримку в матчі з Англією. Національна команда знайшла суперника для спарингу – син Бекхема готується проекзаменувати Ротаня.

Кіліан Мбаппе став новим капітаном збірної Франції, але в "ле бльо" назріває новий скандал – Антуан Грізманн може піти з команди через партнера. Ерлінг Холанд покинув табір збірної Норвегії через травму.

Тренери

Львів офіційно підтвердив звільнення Олега Дулуба та оголосив про призначення старого-нового наставника.

Севілья офіційно звільнила Хорхе Сампаолі – друга каденція тривала всього 5 місяців і виявилася провалом.

Тоттенхем може замінити Антоніо Конте переможцем Ліги Європи. ПСЖ зацікавлений у запрошенні Жозе Моурінью.