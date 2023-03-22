Головні новини футболу 21 березня: Шахтар перепідписав головну зірку, Луческу кличуть з Динамо в топ-чемпіонат
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 21 березня.
Україна
Шахтар офіційно продовжив контракт з Миколою Матвієнком, якого сватають в АПЛ. Захисник оцінив пролонгування угоди.
Мірча Луческу може піти з Динамо та очолити 4-разового чемпіона Франції. Перші перемовини з Ніццою вже відбулися.
Національні збірні
Збірна України готується до гри з Англією. Ілля Забарний остаточно вибув, а Андрій Ярмоленко викликає тривогу. Україна отримає чималу підтримку в матчі з Англією. Національна команда знайшла суперника для спарингу – син Бекхема готується проекзаменувати Ротаня.
Кіліан Мбаппе став новим капітаном збірної Франції, але в "ле бльо" назріває новий скандал – Антуан Грізманн може піти з команди через партнера. Ерлінг Холанд покинув табір збірної Норвегії через травму.
Тренери
Львів офіційно підтвердив звільнення Олега Дулуба та оголосив про призначення старого-нового наставника.
Севілья офіційно звільнила Хорхе Сампаолі – друга каденція тривала всього 5 місяців і виявилася провалом.
Тоттенхем може замінити Антоніо Конте переможцем Ліги Європи. ПСЖ зацікавлений у запрошенні Жозе Моурінью.