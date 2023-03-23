Національна збірна

Збірна України сьогодні проведе таємний матч з клубом АПЛ. Поєдинок з Брентфордом ніде не покажуть, глядачів не пустять на трибуни. Сергій Сидорчук та Віктор Циганков можуть не зіграти в спарингу через застуду. Руслан Ротань дав першу пресконференцію в статусі головного тренера "синьо-жовтих". Україні прогнозують невихід на Євро-2024 напряму – 4 поразки у групі, сенсаційна втрата і єдиний шанс.

Україна

Динамо попрощалось з гравцем, який не зіграв жодної хвилини. Володимир Костевич вже знайшов новий клуб.

Ігор Суркіс різко відреагував на чутки про перемовини Луческу з 4-разовим чемпіоном Франції. Рух офіційно призначив нового головного тренера.

Збірна України U-19 стартувала з поразки від Люксембургу у відборі на Євро-2023.

Світ

Месут Озіл оголосив про завершення кар'єри у 34 роки. Барселона знайшла спосіб повернути Мессі – лазівка на 200 мільйонів, яка вже раз спрацювала. Ліверпуль прагне безкоштовно поцупити Гаві.

Паулу Фонсека може опинитись в АПЛ – екс-тренера Шахтаря кличуть наступником легенди. Тоттенхем склав шорт-лист на заміну Конте, а серед претендентів Роберто Де Дзербі.