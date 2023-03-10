"Матч видався дуже-дуже-дуже-дуже складним. Вийшло так, що ми навіть могли виграти, але втратили перемогу на останніх хвилинах. Важко щось сказати. Ще одна гра попереду. Все вирішиться там. Найголовніше було виграти. Ще є 90 хвилин, за які все вирішиться. Шанси не змінились. Будемо намагатись виправити ситуацію, виправити ситуацію, виправити гру в Роттердамі.

Ракицький проігнорував журналістів після матчу Ліги Європи – відео "втечі"

Важко виділити один відрізок, вся гра була дуже складною. Думаю, всі бачили, як команді було складно, але ми віддали всі сили, бились. Є такий результат, є нічия. Їдемо з таким результатом.

Ми показали характер, бійцівські якості. Попри таку неоднозначну гру, ми змогли втримати нічию. Могли навіть виграти. Повернуться гравці, які були дискваліфіковані, і я сподіваюсь, що у другому матчі нам буде набагато легше", – поділився Бондаренко в коментарі YouTube-каналу Шахтаря.

Шахтар не втримав перемогу над Фейєнордом: дивовижний гол Ракицького, феноменальний Трубін і провальний резервіст