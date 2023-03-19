Журналіст Ігор Циганик розповів про деталі пошкодження Юхима Коноплі, який попросив відпочинок на поєдинок збірної України.

Конопля поспілкувався з Русланом Ротанем одразу після гри в Роттердамі, попросивши надати йому паузу, аби підлікувати травму м'язів паху, повідомляє Циганик у своєму твіттері.

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Ротань через це викликав до розташування збірної України Дениса Мірошніченка з Олександрії. Цікаво, що Конопля, попри своє прохання, вийшов на другий тайм поєдинку з Рухом.

Додамо, що Юхим зіграв 18 матчів за Шахтар у цьому сезоні, в яких відзначився голом та 2 результативні передачі.

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