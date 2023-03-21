Буяльський: Сидорчук у поїзді не спить, бо у нього вік футбольний вже великий. Вночі не спить, а книжку читає, готується до тренерської кар'єри.

Караваєв: Це життя, ми всі розуміємо, що час йде, і хто був футболістом, потім хоче стати тренером. Так було і з Андрієм Миколайовичем (Шевченком), і з Ребровим. Зараз мине 5-7 років, і Сергій Сидорчукбуде головним у збірній. Он, йому позавчора ліцензію вже дали (сміється).

Нагадаємо, збірну України тимчасово прийняв Руслан Ротань, який не так давно грав поруч з деякими нинішніми підопічними. Влітку очікується прихід іншого молодого фахівця – Сергія Реброва.

Коноплянка потролив молодь Шахтаря за мотивами побиття від Фейєнорда: "Бачу, що навчилися сімку ковтати"