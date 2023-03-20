Чимала група гравців "шпор" воліла б не бачити італійця вже під час міжнародної паузи, інформує The Guardian.

"Це не команда, а 11 егоїстів": Конте знищив гравців Тоттенхема і напрошується на звільнення

Стосунки між Конте і підопічними напружені вже кілька місяців, але очікувалось, що 53-річний фахівець відпрацює свій контракт та піде влітку. Останні кілька тижнів виявилися катастрофою – безвольний виліт з ЛЧ, Кубка Англії, нічия зі Саутгемптоном після переваги у 2 голи. "Вишенькою на торті" стала тирада Конте про 11 егоїстів, яка остаточно добила атмосферу в команді.

Попереду 2 тижні міжнародної паузи, упродовж яких керівництво клубу могло б знайти заміну італійцю. Ходили чутки про Томаса Тухеля і повернення Маурісіо Почеттіно – обоє сидять без роботи. Тоттенхем зберігає хороші шанси потрапити в зону ЛЧ, однак навряд це вдасться зробити в умовах тотального розриву між Конте та підопічними.

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