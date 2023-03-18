З 21-річного представника МЮ нещодавно зняли звинувачення у спробі зґвалтування та нападі. Також він дізнався, що його партнерка Гаррієт Робсон вагітна, тож ухвалив серйозне рішення.

Грінвуд дізнався гарну новину – це може допомогти йому повернутися в Манчестер Юнайтед

Як стверджує The Sun, Грінвуд планує одружитись з дівчиною, яка звинувачувала його у домаганнях. Пара вже готується до весілля, сім'я футболіста вже проінформована про це.

Нагадаємо, хоч Мейсон вже не під слідством, до тренувань з МЮ він поки не повернувся. Манкуніанці проводять внутрішнє розслідування і лише за його підсумками будуть ухвалювати рішення щодо майбутнього нападника.

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