Один із найяскравіших футболістів Європи цього сезону – грузин Хвіча Кварацхелія. Його Наполі змагається на два фронти і має непогані шанси на трофей у Серії А та Лізі чемпіонів. Лідер неаполітанців є далеко не першим грузином, який виступає у найсильнішому клубному турнірі Європи.

Натхненний успіхом Кварадони та волелюбністю грузинського народу Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR пригадує усіх грузинів, які грали на груповому етапі Ліги чемпіонів та виділяє десятку головних футболістів Сакартвело.

Темурі Кецбая

19 жовтня 1994-го – знаковий день для грузинського футболу. Адже саме тоді у Лізі чемпіонів дебютував грузин. І не один, а одразу два. На 62-й хвилині поєдинку в Афінах, що завершився без голів, між АЕКом та Міланом наставник греків Душан Баєвіч випустив Темурі Кецбая. Вдруге Кецбая спробує сили у Лізі чемпіонів у 1997-му, коли у складі Ньюкасла, зокрема, протистоятиме київському Динамо.

Міхеїл Джишкаріані

Матч у Києві між Динамо та ПСЖ розпочався на годину раніше, а ще один грузин-дебютант з'явився на заключні 18 хвилин. Йожеф Сабо випустив Міхеїла Джишкаріані на 78-й хвилині за рахунку 1:1, проте невдовзі українська команда пропустила від Джорджа Веа. Після цього Джишкаріані взяв участь у паризькій зустрічі цих команд – то був другий та останній поєдинок грузина у Лізі чемпіонів.

Шота Арвеладзе

Через чотири роки в ЛЧ дебютує Шота Арвеладзе. Неперевершений форвард вважався одним із лідерів Аяксу і головною надією Мортена Ольсена в атаці. У 2003-му Арвеладзе повернеться в Лігу чемпіонів з Рейнджерс, утім так і не заб'є жодного м'яча у турнірі. Натомість Шота входить до переліку найкращих бомбардирів у історії Кубка УЄФА.

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Каха Каладзе

Єдиний грузин-переможець Ліги чемпіонів. До того ж Каладзе зробив це двічі (і обидва рази з італійським Міланом). Як ми пам'ятаємо, усе розпочиналося з Динамо. У вересні 1998-го Валерій Лобановський випустив Каху у старті на матч з Панатінаїкосом (1:2). Загалом у Лізі чемпіонів Каладзе провів 10 сезонів, три з яких у біло-синій футболці. Цікаво те, що грузин відзначився в ЛЧ трьома голами – по одному в кожному із сезонів у складі Динамо.

Георгій Деметрадзе

Стільки ж голів у Лізі чемпіонів у Георгія Деметрадзе. Щоправда, нападник використав для цього лише 10 поєдинків за Динамо. Гол Баварії під неперевершений коментар Коте Махарадзе у 2000-му та дубль у ворота Андерлехта через півроку. Фанати Динамо точно пригадують ці миттєвості.

Лєван Кобіашвілі

Три голи в 11 поєдинках – такою є суха статистика в ЛЧ нинішнього голови Грузинської футбольної федерації. Щоправда, усі свої голи Кобіашвілі забив у одному поєдинку. У 2005-му Лєван самотужки знищив ПСВ – 3:0. Вікно у Лігу чемпіонів для грузина відкрив німецький Шальке. Кобіашвілі запам'ятався ще одним особливим вчинком. У 2008-му одразу після нападу Росії на його країну відмовився виходити на матч проти Атлетіко у футболці Шальке. Все через титульного спонсора гельзенкірхенців – спонсора терористів компанію Газпром.

Давид Хочолава

30-річний грузинський оборонець нині виступає за Копенгаген. У поточному сезоні Хочолава провів п'ять матчів на груповому етапі ЛЧ (ймовірно, їх було б шість, якби не вилучення у 5-му турі). До переїзду у Данію Давид грав за Шахтар. За "гірників" грузин відіграв 11 матчів у турнірі.

Малхаз Асатіані

Ще один грузин, пов'язаний з українським клубом в ЛЧ. Щоправда, ще до виступів за Динамо у 2008-му, Асатіані дебютував у турнірі у складі московського Локомотива. Загалом Малхаз провів 7 ігор у Лізі чемпіонів.

Климентій Цітаішвілі

У 2008-му Темурі Кецбая дозволив дебютувати в ЛЧ своєму земляку. Грузини перетнулися у кіпрському Анортосісі, за який у Лізі чемпіонів Цітаішвілі-старший відіграв два матчі. Так, це не однофамілець екс-динамівця Георгія Цітаішвілі. Це його батько.

Георгій Гахокідзе

Майже уся закордонна кар'єра цього грузина минула у Нідерландах. Зокрема, у ПСВ, з яким Гахокідзе тричі потрапляв на групову стадію ЛЧ. Загалом у цьому турнірі Георгій відіграв за команду з Ейндховена 5 матчів. Наприкінці футбольного життя Гахокідзе заїхав у Донецьк. Щоправда, провів за тамтешній Металург зовсім мало – тільки дві гри в УПЛ у 2004-му.

Гіоргі Кінкладзе

Крім цього, у Лізі чемпіонів виступали й інші грузини: Гіоргі Кінкладзе (Аякс-1998), Зураб Хізанішвілі (Рейнджерс-2003), Владімер Двалішвілі (Маккабі Хайфа-2009), Валері Казаішвілі (Легія-2016) та Лаша Двалі (Ференцварош-2020).

На додачу згадаємо і грузинів, які грали виключно за російські команди: Михайло Ашветія, Жано Ананідзе, Заза Джанашія, Валерій Абрамідзе, Лаша Салуквадзе, Кахабер Мжаванадзе, Соломон Кверквелія (останні двоє також виступали в УПЛ: за Чорноморець та Металіст 1925 відповідно).