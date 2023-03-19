Леверкузен нав'язав свій футбол

Хабі Алонсо вперше зустрівся з Баварією в ролі тренера. Дуже цікаве протистояння, адже баск, який пограв у Мюнхені під керівництвом Гвардіоли, сповідує аналогічні принципи футболу. Його робота в Леверкузені не фантастична, але в окремих компонентах Байєр суттєво спрогресував. Зустрілися останні представники Німеччини в єврокубках.

Баварія ще раз здолала ПСЖ і вийшла в 1/4 Ліги чемпіонів – Мессі закрили мускулами, фактор Мбаппе не зіграв

Байєру вдалося захопити ініціативу. Господарі взяли м'яч під контроль, будували позиційні атаки та обривали розіграші суперника організованим пресингом. Статистика першої чверті матчу передає картину гри: володіння 65% на 35% для Байєра та 3:0 за ударами (і це без врахування прямих ударів Демірбая з кутових, які стали проблемою для Зоммера).

Ключовою зоною був фланг, де зустрілися три найшвидші футболісти Бундесліги – Фрімпонг і Діабі проти Девіса. Саме звідти після дриблінгу "аптекарі" створювали моменти. Щоправда, Діабі традиційно для себе зловживав дальніми ударами, які були не надто гострими. А з небезпечним пострілом Фрімпонга впорався голкіпер. Головні події трапилися вже по перерві.

Баварію нейтралізували в усіх компонентах

Баварія неабияк страждала в першому таймі. Атаки гостей в зародку гасив Леверкузен, накриваючи тріо центрбеків трійкою форвардів. Мюнхенці за весь перший тайм організували одну-єдину атаку. Пощастило, що вона завершилася голом. Канселу навісив, Горецка скинув і Кімміх розрядив гармату – м'яч рикошетом від Косуну залетів у ворота.

Юліан Нагельсманн не обманувся позитивним рахунком і виконав потрійну заміну в перерві. Вихід Комана, Мусіали та Гнабрі замість Канселу, Мюллєра та Мане мав додати динаміки та пришвидшити рух м'яча. У Баварії нічого не виходило. Командні механізми не працювали. Коман епізодично загострював з флангу, але без завершення.

Найкращу атаку самотужки придумав Мусіала – проскочив п'ятьох опонентів, обігрався з Гнабрі та пробив у сантиметрах від дальнього кута. Вже за програшного рахунку з хорошої позиції бив Гнабрі, а Сане та Девіс на останніх хвилинах змусили Градецкі демонструвати дива реакції. Де Лігт в рамках фінальної навали головою замикав навіс Комана – неточно. Але це все. За 90 хвилин.

Театр від арбітра

Баварія після замін спробувала заграти агресивніше, але це мало зворотний ефект – збільшилися розриви. Кожна втрата перетворювалася на потенційний гольовий шанс Байєра. У Леверкузена багато контратакувальних футболістів, які комфортно почуваються на просторі. Вони відразу почали користуватися шансами.

Перехоплення в центрі поля – 3 "аптекарі" вилітають на ворота. Павар у штрафному майданчику наступив на ногу Адлі, намагаючись зірвати контру. Суддя Тобіас Штілєр спершу показав Аміну жовту за симуляцію, але з допомогою VAR виправив помилку. Паласіос реалізував пенальті.

Через 20 хвилин історія повторилася! Адлі знову залетів у штрафний майданчик і знову був збитий мюнхенцями (невдалий підкат виконав Упамекано). Арбітр вдруге не повірив форварду і показав жовту за симуляцію. А після втручання VAR вдруге мусив скасувати "гірчичник" і поставити пенальті! Паласіос повторно забив з 11 метрів.

Інтрига жива

Чемпіонська боротьба в Німеччині триває. Баварія залишилася другою в таблиці, відстаючи від Дортмунда на один бал. Відразу після міжнародної перерви нас чекає головний матч року – Der Klassiker на Альянц-Арені. Борусія дійсно претендує на титул. "Джмелі" звільнилися від єврокубків і матимуть легший календар, а Баварія гратиме додаткові матчі проти Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів.