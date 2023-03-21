– Олександре Миколайовичу, хто, на вашу думку, фаворит у боротьбі за чемпіонство УПЛ?

– Зараз Шахтар має кращий вигляд, ніж інші команди, хоча великого відриву за очками ні в кого немає. Тим більше зараз, після вильоту з єврокубків, Шахтар мав тижневий цикл, переживе міжнародну паузу, з'явиться можливість відновлюватися. Шахтар уже важко буде зупинити.

За грою донецька команда виглядає цікавіше, ніж СК Дніпро-1 та Динамо. Непоганий футбол показує Зоря, але стабільності не вистачає. Олександрія з 12 очок набрала лише чотири, і, напевно, вже вирішуватиме інші завдання.

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– На яке місце може розраховувати Динамо?

– Я не бачу, як Динамо може додати. Після відходу Циганкова Динамо втратило 40 відсотків потенціалу в атаці. У нульовій грі з Дніпром-1 результат визначив досвід, майстерність та виконання Буяльського. Зараз Віталій пропускав матч із Зорею через дискваліфікацію, а Динамо і так моменти даються дуже важко. У них немає нападника, травмований Шапаренко. Тому поразка стала наслідком саме цих проблем. Динамо залишається сподіватися лише на характер та командний дух.

– Але все ж таки, Динамо боротиметься за срібло-бронзу чи зможе замахнутися на чемпіонство?

– У Дніпра-1 більший потенціал в атаці завдяки Піхальонку та Довбику, але, як показала гра з Динамо, вони зараз не в оптимальних кондиціях. Плюс у Дніпра-1 прийшло багато легіонерів, яким потрібен час на адаптацію. Так, дніпряни взяли досвідчених хлопців із Металіста, але не можна сказати, що вони стануть лідерами – це скоріше для довжини лавки.

Дніпро-1 випереджає Динамо на шість, а потенційно – на 9 очок, але їм ще потрібно виграти перенесений матч. А судячи з останніх ігор команди в єврокубках та чемпіонаті, вони теж не відрізняються результативністю. Тому все не так сумно для Динамо, але киянам треба стрибнути вище голови. Поки що багато розмов про молодь Динамо, але зараз ця молодь не здатна вирішувати завдання у боротьбі за чемпіонство, – цитує Хацкевича Український футбол.

Нагадаємо, лише команди, які фінішують першими і другими, зможуть потрапити у кваліфікацію найпрестижнішого євротурніру. Наразі ситуація на вершині УПЛ наступна: у донеччан – 42 очки, у дніпрян – 39, у луганців – 37, а в киян – 33.

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