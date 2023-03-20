"Це ще не кінець, ми аж ніяк не стали чемпіонами. Попереду довгий шлях, але ми дуже задоволені. Настав час гідно оцінити досягнення моїх гравців. Вони проводять фантастичний чемпіонат, але їх однаково багато критикують. Сьогодні я був дуже гордий.

Анчелотті має претензії до арбітрів через скасований гол у ворота Барси: "Ви думаєте, що там був офсайд?"

Хлопці обіграли Реал, а всі говорять про VAR, офсайд... Там все очевидно. Це офсайд, науковий факт. Мене справді дивують заяви Анчелотті. Офсайд був, і жодних суперечок бути не може. Мені подобається система VAR, адже вона робить футбол справедливішим. Насамперед у ситуаціях, коли арбітри не помічають чіткий офсайд. Ось чому Анчелотті мене дивує.

Звичайно, я пережив момент перемоги з величезним задоволенням. Я визнавав недоліки після нашої перемоги в Кубку, але цього разу я дійсно вважаю, що ми були кращими. Команда віддала себе повністю, і це наповнює мене гордістю. Втім, поки ми виграли тільки Суперкубок. Попереду довгий сезон і ми не можемо розслаблятися", – наводить слова Хаві AS.

Барселона здобула чемпіонську перемогу в драматичній битві з Реалом – каталонці відірвалися на 12 очок