"Емоції ще не вщухли, бо ми налаштовувалися на звичайну гру проти звичайної команди. Хоча ми завжди націлюємося на перемогу. Хлопці важко відходили від поразки у Львові, розуміли, що з Олександрією ми перебуваємо на різних полюсах. Знаємо, чому. І ті хвороби, які дошкуляли нам на тижні, вплинули на гру. Вплинули на підготовку до матчу. Під час цієї підготовки десять чоловік мали температуру. Серед них і я. Ми пропускали тренування. Але я просив хлопців, хто здоровий, зіграти і викластися максимально.

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Максимально ми викладалися хвилин шістдесят. Олександрія добре володіла м'ячем, у неї хороші футболісти, 50 відсотків стартового складу, плюс Ковалець, який вийшов на заміну – це ті гравці, яких ще я запрошував. Чомусь Олександрія особливо налаштовувалася на цей матч, проти мене. Не футболісти, а дехто з клубу. Я знаю про це.

Ми могли перемогти. Забили гол, який відпрацьовували на тренуваннях. Ми повинні були пресингувати – це дало результат. Швидкий м'яч нам поміг, могли забити наприкінці першого тайму ще. Але не реалізували моменти. А в другому таймі я здивувався, коли побачив, що творять арбітри. Хай мене штрафують, але я скажу: були епізоди, які були на нашу користь (фоли), а свистіли в інший бік. І основне: коли нам забивали, Кожушко був в офсайді. Він сам не очікував, що арбітри не піднімуть прапорець.

Вдячний хлопцям. За віддачу. Будемо рухатися далі. Не дивимося в таблицю, працюємо далі, головне, щоб всі були здорові. Бо багато гравців пропускали підготовку, хтось грав на уколах. Зіграли як могли. Вдячний за це хлопцям.



Чотири моменти у другому таймі, але це звичайні моменти – фоли фіксували не в той бік. Але це можна відкинути. Основне – це коли нам забивали гол. Хлопці відчувають, коли судді дуже помиляються. Тому ми дуже нервували. Тому і я тепер нервую. На жаль, ВАР потрібен у нашому футболі тільки на матчах Динамо, Шахтаря. А Минаю для чого ВАР?!" – цитує Шарана офіційний сайт команди.

Нагадаємо, що Минай наразі посідає передостанню сходинку в турнірній таблиці УПЛ. Команда має у своєму активі 15 балів. Наступний матч підопічні Шарана проведуть проти Колоса. Зустріч запланована на 19 березня.

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