Норвезький нападник став головним героєм побиття РБ Лейпциг у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Холанд оформив пента-трик, а Манчестер Сіті виграв 7:0 і вийшов до чвертьфіналу, де дізнається свого суперника 17 березня.

Рекордні п'ять голів Холанда у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – РБ Лейпциг – 7:0

Холанд міг стати першим в історії футболістом, який забив 6 м'ячів в одному матчі ЛЧ, але на 63-й хвилині Гвардіола зняв свого бомбардира. Замість норвежця вийшов Хуліан Альварес. Після гри Ерлінг зізнався, що хотів продовжувати грати.

"Коли я йшов з поля, то сказав Пепу не замінювати мене, бо хочу забити 6 голів. Але що я міг зробити. Це був великий вечір. Забити 5 голів і виграти вдома 7:0 – я дуже щасливий. У мене зараз туман в голові, навіть не можу згадати голи. Пам'ятаю, що бив, не замислюючись. Я так втомився після всіх цих святкувань.

Мої голи? Я не надто над цим замислююся. Моя мета – щоб м'яч опинився у воротах. Для цього потрібно керуватися інстинктами і швидко думати, щоб пробити повз голкіпера. Очевидно, що для цього потрібна певна якість, але головна річ – у голові", – цитує Холанда Mirror.

До слова, тепер в активі норвежця 33 голи у Лізі чемпіонів. Для цього йому знадобилося 25 матчів за Зальцбург, Борусію Дортмунд і Ман Сіті.

Ман Сіті вийшов у 1/4 фіналу ЛЧ, забивши 7 голів Лейпцигу – Холанд оформив пента-трик, повторивши рекорд легенди Шахтаря