Ерлінг Холанд покинув табір "вікінгів", інформує AS. Нападник Манчестер Сіті ще під час матчу проти Бернлі відчув дискофморт у паху, а після приїзду в збірну травма підтвердилась.

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"Ерлінг дуже тяжко сприйняв це, коли зрозумів, що не зможе допомогти команді. На щастя, у нас ще достатньо впевненості у собі, таланту та згуртованості, щоб набрати очки у наступних іграх. Ми не збираємося затримуватися ні на міліметр, але продовжимо нашу роботу, щоб бути повністю готовими до Іспанії (25 березня) та Грузії (28-ме)", – прокоментував ситуацію головний тренер норвежців Столе Сольбакен.

Нагадаємо, Холанд розкішно провів тиждень перед міжнародною паузою, наколотивши 8 голів у матчі ЛЧ проти РБ Лейпциг (7:0) та кубокому проти Бернлі (6:0). Ман Сіті залишається сподіватись, що травма бомбардира несерйозна. 1 квітня команда Гвардіоли зіграє в АПЛ проти Ліверпуля, а вже 11-го потрібно приймати Баварію в рамках першого матчу чвертьфіналу ЛЧ.

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