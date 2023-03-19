"Це була хороша серія перемог у важливих матчах. 7:0 та 6:0 перед перервою на збірні – таке вражає, і я дуже щасливий. Кожен гол для мене багато означає, незалежно від турніру і рівня суперника. Для команди також важливий кожен гол.

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Перемогти з рахунком 6:0 – це приголомшливо проти такої гарної команди, як Бернлі. Тож я дуже щасливий, а наступна гра Кубка вже на Вемблі. Я нападник, я люблю забивати голи! Але я зосереджений не тільки цьому, а й на тому, щоб створювати моменти. Якщо хороший момент у мене, то спробую забити я.

Гадаю, ми перебуваємо в тій частині сезону, коли маємо бути в найкращій формі. Усе вирішується тепер. Поки у нас все виходить. Я пишаюся і щасливий, не знаю, що ще сказати", – цитує Холанда прес-служба Манчестер Сіті.

Нагадаємо, бомбардир "містян" наколотив 9 голів упродовж 7 днів – пенальті у ворота Крістал Пелас (1:0), пента-трик проти РБ Лейпциг (7:0) і вчорашній хет-трик проти Бернлі (6:0).

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