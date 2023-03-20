"Призначення Ротаня на посаду виконувача обов'язків головного тренера збірної України? А хто, як не він? Він досяг результату з молодіжною збірною України. Він показав гарний футбол із цією збірною. Він зробив те, що нікому не вдавалося 10 років. Так, звичайно, можна виділити внесок нашої команди, але всього досягли під його керівництвом.

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Плюс він наразі єдиний тренер в Україні, який бачить цей сучасний футбол, розуміє футболістів. Знову ж таки – це закономірність. Його не просто так взяли, так і мало статися. Я альтернативи на його місце не бачу. Так, чекають на Реброва, але з його призначенням поки що нічого не зрозуміло", – поділився Судаков у коментарі Terrikon.

Нагадаємо, що Руслан Ротань став виконувачем обов'язків головного тренера збірної України, одночасно тренуючи збірну України U-21 та Олександрію.

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