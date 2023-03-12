"Фулхем – дуже хороша команда. Вони добре грали в цьому сезоні, особливо вдома. Ми знали, що вони небезпечні, тому, очевидно, добре підготувалися.

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Я вважаю, що наша гра в першому таймі була досить хорошою – ми контролювали майже все, що стосується м'яча та поза ним. Це дуже важливі три очки, чистий матч. Ідеальний день для "канонірів". Нумо продовжувати.

Це був хороший урок для нас проти Борнмута. Ми проаналізували ту гру, що ми зробили добре, що ми зробили погано. Це футбол, розумієте? Ми люди та робимо помилки, і важливо думати про наступну дію", – розповів на офіційному сайті Арсенала Зінченко.

Нагадаємо, що українець вийшов у стартовому складі в матчі проти Фулхема. Він відіграв 72 хвилини, а потім Артета його замінив. Результативними діями захисник не відзначився.

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