Перша дуель між командами, яка відбулась 22 лютого, завершилась мінімальною перемогою італійців (1:0). Голом на останніх миттєвостях відзначився Ромелу Лукаку. На матч-відповідь бельгійця залишили на лавці у ролі джокера.

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Несподівано ініціативу захопили господарі Естадіо ду Драгау. До екватора тайму саме вони створили найгостріші моменти. Уже на 3 хвилині Урібе завдав фантастичний дальній удар, який, здавалось, летить у правий верхній кут. Але Онана видав неймовірний сейв.

Атакувальна лінія Порту дуже активно рухалась, що дозволяло захисникам розпочинати атаки. Так моменти з'явилися в Еустакіо й Таремі. Удар першого у нижній лівий кут заблокував кіпер, а кручений постріл другого виявився не надто вдалим.

Португальці розіграли чудову атаку, познущавшись з оборони суперника, але вона дивом не завершилась голом – Дімарко в останній момент заблокував удар. Інтер же до перерви не створив абсолютно нічого серйозного. Удари Дімарко, Джеко та Лаутаро не були проблемою для кіпера.

На старті другого тайму картина не змінилась. "Дракони" тиснули й атакували, адже залишалось усього 45 хвилин, щоб бодай перевести дуель в овертайми. Розпочалось все з удару Урібе зльоту, сфера пролетіла над поперечкою. Ефектну атаку завершував Пепе, який вдало приборкав передачу, але удар заблокував оборонець.

Інтер підсів після 60 хвилини, візаві активно підключали фланги та прострілювали у штрафний. Непогано діяли захист й Онана. Особливо варто відзначити останнього, який не раз рятував "нерадзуррі" від пропущеного гола. Італійцям було важко, вони лише вибігали у контратаки зусиллями Лукаку та Мартінеса. Не дуже гостро.

Проте низка атак португальців так і не завершилась голом. Хоч на останніх секундах удар Маркану вже з лінії воріт вибив Дюмфріс, а далі були ще стійка та поперечка. Перемога у першому матчі 1:0 та вистраждана нульова нічия у другому (ідентичний сценарій, як у Мілана проти Тоттенхема) дозволили Інтеру пробратись у чвертьфінал Ліги чемпіонів сезону 2022/23!

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