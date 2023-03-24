37-річний Едін Джеко проводить хороший другий сезон у складі Інтера, і керівництво клубу ним дуже задоволене. Тому боси "нерадзуррі" запропонували боснійцю продовжити контракт ще на один рік – до літа 2024 року. Про це інформує Gazzetta dello Sport.

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Сам Джеко висловив готовність продовжити угоду. "Мені 37 років, і я все ще тут, я хочу грати. Багато хто в моєму віці завершує кар'єру, але у мене немає такого бажання. В Інтері я граю кожні три дні, і навіть не хочу робити перерву на міжнародну паузу", – зазначив Едін.

За два сезони в Інтері Джеко забив 30 м'ячів у всіх турнірах.

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