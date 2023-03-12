Верес не зумів дотиснути Ворсклу в рамках 17-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Максимально емоційний матч. Все почалося з першого гола. Кравець, схоже, таки випустив м'яч за межі поля, але арбітри не помітили й зарахували гол Сефері. Верес розізлився й забив два у відповідь. Проте Таулант не залишив це без відплати, оформивши дубль.

Ворскла після двох пенальті поспіль втримала нічию з Вересом – шоу Ісенка, скандальний гол полтавців та бенефіс Сефері

Рівняни таки могли забрати усі три очки. Вже у компенсований час арбітр призначив у ворота Ворскли два поспіль пенальті. Однак Павло Ісенко вкотре довів, що спеціалізується на ударах з 11-ти метрів, й врятував нічию для полтавців.