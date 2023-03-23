Матч між збірними Італії та Англії був важливим для українських вболівальників, адже це – головні конкуренти "синьо-жовтих" у практично безнадійній боротьбі за вихід на Євро-2024. Принаймні, якщо говорити про групу С у відборі. Особливо цікавила форма "трьох левів", адже у наступному турі вони прийматимуть Україну на Вемблі.

Очікуваний склад від Саутгейта та аргентинець у складі Італії

Гарет Саутгейт не здивував стартовою одинадцяткою. Відзначити можна хіба що відсутність Хендерсона й Фодена – цілком можливо, що їх приберегли на гру з підопічними Руслана Ротаня.

Роберто Манчіні, своєю чергою, наважився поставити в центр атаки Матео Ретегі з аргентинського Тігреса. Нападника нещодавно натуралізували – він навіть італійську не встиг вивчити. 23-річний дебютант виграв конкуренцію у Скамакки, Ньйонто й Політано, яких залишили у запасі. На всіх інших позиціях алленаторе обійшовся без несподіванок.

Рішення Гарета Саутгейта не здивували. Трикутник Кейн-Гріліш-Беллінгем – головна зброя "трьох левів"

У тактичному плані Англія не запропонувала чогось незвичайного. Кейн діяв у ролі фальшивої дев'ятки, Райс допомагав центрбекам у білд-апі (іноді опускався і Філіпс), а Беллінгем формував трикутники з Грілішем і Кейном на лівому фланзі. Ця трійка однаково ефективно працювала у комбінаціях та при пресингу. Шоу, як і завжди, вміло відкривався й обігрувався.

Гріліш і Беллінгем пресингують, Шоу (поза кадром) стежить за Берарді, Кейн готовий підхопити м'яч у відкритій зоні

На правому фланзі в очі впадала відсутність хімії між Вокером та Сака. Букайо часто приймав м'яч спиною до воріт, що стало наслідком передач від Кайла – в Арсеналі з вінгером працює Вайт, який видає зручніші паси, та і загалом є одним з найкращих захисників в аспекті просування атак.

Провальний план від Манчіні

Стартовий план італійців сильно страждав від повільності Жоржінью та постійних зміщень англійців у центр. "Скуадра Адзурра" часто отримувала розриви в опорній зоні, або ж опинялась в меншості. Верратті прикривав Спінаццолу, адже той йшов високо, а на протилежному фланзі Ді Лоренцо залишався на власній половині. Ширину в атаці праворуч давав Берарді.

Проблемою Італії став пресинг. Ретегі був його наконечником, а позаду його мали підтримувати Берарді, Барелла й Пеллегріні. Поєднання таке собі навіть за іменами – от воно й не працювало. Англія легко виходила з-під тиску й виривалась на простір.

Як наслідок, у першому таймі Англія домінувала в усіх фазах. Британці успішно пресингували, шикарно відкривались під передачі з просуванням і створювали гострі моменти. Їх було небагато, але в Італії не виникало жодного. Статистичні портали нарахували господарям 0,36 xG, однак майже всі 4 удари були або накриті, або безпечні, або пройшли зі стандартів без нормальних замикань.

Перший тайм – гра в одні ворота. Англія домінувала, Кейн увійшов у історію

Підопчні Гарета Саутгейта розкатали кілька класних атак, розриваючи оборону "Скуадри". На 13-й хвилині це мало завершитись голом Беллінгема, якого вивели на ударну позицію. Джуд пробив у ближню дев'ятку, але кіпер парирував.

Втім, подальший кутовий завершився взяттям воріт – Кейн скинув подачу в скупчення гравців, м'яч вибили у Райса, а той вистрілив з близької відстані. 0:1!

На 32-й хвилині груба помилка Жоржінью завершилась виходом Філліпса на лінії півкола. Калвін пробив під ліву стійку, але м'яч пройшов у сантиметрах від неї! Лише після цього Італія змогла трішечки вирівняти гру, почавши інтенсивніше працювати у центрі.

Тим не менш, перед свистком на перерву із сітки довелося виймати другий м'яч. "Три леви" заробили кутовий, а Ді Лоренцо при боротьбі з Кейном підіграв собі рукою – точніше, м'яч влучив у широко відставлену кінцівку фулбека.

Арбітр вирішив, що це пенальті. Харрі впевнено переграв Доннарумму, ставши найкращим бомбардиром в історії збірної Англії! 0:2. Кейн забив 54-й гол за "трьох левів", випередивши Вейна Руні в списку їхнії голеадорів.

54 - Harry Kane has the @England men's record for:



Goals scored (54)

Goals as captain (46)

Goals via penalties (18)

Goals in a single year (16 in 2021)

Goals in major tournaments (12)



Legend. pic.twitter.com/7hrK8G5YRt — OptaJoe (@OptaJoe) March 23, 2023

У компенсований час Кейн ще й викотив сферу Грілішу під удар в порожні ворота, однак Джек виконав Яремчука, не зумівши влучити у площину! Зрештою, команди відправились відпочивати за комфортної переваги британців.

Другий тайм Англії – жах. Нуль ударів, втрата контролю, вилучення лідера. Джокер Манчіні покарав Саутгейта

Здавалося, що у цьому матчі все вирішено, однак другий тайм шокував прихильників збірної Англії. Підопічні Гарета Саутгейта тупо перестали грати. Англія перестала контролювати м'яч, тримаючи його всього 36% часу, і перестала чинити високий тиск – хоча кадрових перестановок не було у складі обох колективів! Неймовірно, але по перерві гості не провели жодного удару...

Італія ж спочатку почала закидувати штрафний британців кросами та стандартами, а досить швидко пішли моменти з гри. Зокрема, вже на 52-й хвилині Пеллегріні відкрився під проникну передачу Верратті на лівий край карного майданчика, потужно пробивши метрів з 10-ти – над поперечкою!

На 56-й же хвилині Неаполь святкував гол! Магуайр віддав неточний пас уперед, а потім побіг високо накривати Бареллу – відхід Харрі ніхто не компенсував, а італійці втримали м'яч під контролем і розкатали швидку атаку. В її завершенні Ретегі відкрився у зоні, де мав би стояти Магуайр, прийняв пас від Пеллегріні й бахнув у дальній кут. 1:2!

Італія не здатна перемогти навіть поранених "левів"

Господарі продовжили тиснути в другому таймі. Роберто Манчіні підтримав запал своїх футболістів, освіживши гру виходом Крістанте й Політано, а потім кинувши у бій Ньйонто та Тоналі. Проблема полягала в конвертації домінування у гостроту – після забитого гола "Скуадра Адзурра" змогла провести всього два удари. Обидва заблокували.

Тим не менш, така оборона коштувала збірній Англії дуже дорого. На 81-й хвилині "три леви" залишились вдев'ятьох, адже після чергового стику жовту картку отримав Шоу. Вона стала другою для Люка. Тепер можна не сумніватись – проти України на позиції лівого фулбека зіграє Чілвелл.

Зрештою, підопічні Гарета Саутгейта змогли відбитись. Фінальний свисток зафіксував важку перемогу збірної Англії. Острів'яни разом із Північною Македонією захопили лідерство в групі С.

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