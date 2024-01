Матч між збірними Італії та Англії був важливим для українських вболівальників, адже це – головні конкуренти "синьо-жовтих" у практично безнадійній боротьбі за вихід на Євро-2024. Принаймні, якщо говорити про групу С у відборі. Особливо цікавила форма "трьох левів", адже у наступному турі вони прийматимуть Україну на Вемблі.

Очікуваний склад від Саутгейта та аргентинець у складі Італії

Гарет Саутгейт не здивував стартовою одинадцяткою. Відзначити можна хіба що відсутність Хендерсона й Фодена – цілком можливо, що їх приберегли на гру з підопічними Руслана Ротаня.

Роберто Манчіні, своєю чергою, наважився поставити в центр атаки Матео Ретегі з аргентинського Тігреса. Нападника нещодавно натуралізували – він навіть італійську не встиг вивчити. 23-річний дебютант виграв конкуренцію у Скамакки, Ньйонто й Політано, яких залишили у запасі. На всіх інших позиціях алленаторе обійшовся без несподіванок.

Рішення Гарета Саутгейта не здивували. Трикутник Кейн-Гріліш-Беллінгем – головна зброя "трьох левів"

У тактичному плані Англія не запропонувала чогось незвичайного. Кейн діяв у ролі фальшивої дев'ятки, Райс допомагав центрбекам у білд-апі (іноді опускався і Філіпс), а Беллінгем формував трикутники з Грілішем і Кейном на лівому фланзі. Ця трійка однаково ефективно працювала у комбінаціях та при пресингу. Шоу, як і завжди, вміло відкривався й обігрувався.

Гріліш і Беллінгем пресингують, Шоу (поза кадром) стежить за Берарді, Кейн готовий підхопити м'яч у відкритій зоні

На правому фланзі в очі впадала відсутність хімії між Вокером та Сака. Букайо часто приймав м'яч спиною до воріт, що стало наслідком передач від Кайла – в Арсеналі з вінгером працює Вайт, який видає зручніші паси, та і загалом є одним з найкращих захисників в аспекті просування атак.

Провальний план від Манчіні

Стартовий план італійців сильно страждав від повільності Жоржінью та постійних зміщень англійців у центр. "Скуадра Адзурра" часто отримувала розриви в опорній зоні, або ж опинялась в меншості. Верратті прикривав Спінаццолу, адже той йшов високо, а на протилежному фланзі Ді Лоренцо залишався на власній половині. Ширину в атаці праворуч давав Берарді.

Проблемою Італії став пресинг. Ретегі був його наконечником, а позаду його мали підтримувати Берарді, Барелла й Пеллегріні. Поєднання таке собі навіть за іменами – от воно й не працювало. Англія легко виходила з-під тиску й виривалась на простір.

Як наслідок, у першому таймі Англія домінувала в усіх фазах. Британці успішно пресингували, шикарно відкривались під передачі з просуванням і створювали гострі моменти. Їх було небагато, але в Італії не виникало жодного. Статистичні портали нарахували господарям 0,36 xG, однак майже всі 4 удари були або накриті, або безпечні, або пройшли зі стандартів без нормальних замикань.

Перший тайм – гра в одні ворота. Англія домінувала, Кейн увійшов у історію

Підопчні Гарета Саутгейта розкатали кілька класних атак, розриваючи оборону "Скуадри". На 13-й хвилині це мало завершитись голом Беллінгема, якого вивели на ударну позицію. Джуд пробив у ближню дев'ятку, але кіпер парирував.

Втім, подальший кутовий завершився взяттям воріт – Кейн скинув подачу в скупчення гравців, м'яч вибили у Райса, а той вистрілив з близької відстані. 0:1!

На 32-й хвилині груба помилка Жоржінью завершилась виходом Філліпса на лінії півкола. Калвін пробив під ліву стійку, але м'яч пройшов у сантиметрах від неї! Лише після цього Італія змогла трішечки вирівняти гру, почавши інтенсивніше працювати у центрі.

Тим не менш, перед свистком на перерву із сітки довелося виймати другий м'яч. "Три леви" заробили кутовий, а Ді Лоренцо при боротьбі з Кейном підіграв собі рукою – точніше, м'яч влучив у широко відставлену кінцівку фулбека.

Арбітр вирішив, що це пенальті. Харрі впевнено переграв Доннарумму, ставши найкращим бомбардиром в історії збірної Англії! 0:2. Кейн забив 54-й гол за "трьох левів", випередивши Вейна Руні в списку їхнії голеадорів.

54 - Harry Kane has the @England men's record for:



Goals scored (54)

Goals as captain (46)

Goals via penalties (18)

Goals in a single year (16 in 2021)

Goals in major tournaments (12)



Legend. pic.twitter.com/7hrK8G5YRt