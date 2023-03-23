Збірна Італії у прем'єрному матчі відбору до Євро-2024 приймає Англію. Стартові склади та інформацію щодо онлайн-трансляції поєдинку читайте на "Футбол 24".

Матч 1-го туру відбору до Євро-2024 між збірними Італії та Англії проходить у Неаполі, на стадіоні "Дієго Армандо Марадона". Стартовий свисток пролунав о 21:45 за київським часом. Телетрансляція зустрічі доступна на MEGOGO, текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

Англія – Україна: Саутгейт втратив трьох гравців на стартові матчі відбору Євро-2024 – серед них лідер МЮ

Поєдинок має велике значення для збірної України, адже "Три леви" та "Скуадра Адзурра" – наші прямі конкуренти по групі С. У наступному турі англійці прийматимуть "синьо-жовтих" на Вемблі.

Стартові склади

Італія:

Англія:

Стартував відбір на Євро-2024 – екс-динамівець з партнерами оформили вольову перемогу в Казахстані