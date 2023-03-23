Італія – Англія: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2024
Збірна Італії у прем'єрному матчі відбору до Євро-2024 приймає Англію. Стартові склади та інформацію щодо онлайн-трансляції поєдинку читайте на "Футбол 24".
Матч 1-го туру відбору до Євро-2024 між збірними Італії та Англії проходить у Неаполі, на стадіоні "Дієго Армандо Марадона". Стартовий свисток пролунав о 21:45 за київським часом. Телетрансляція зустрічі доступна на MEGOGO, текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Поєдинок має велике значення для збірної України, адже "Три леви" та "Скуадра Адзурра" – наші прямі конкуренти по групі С. У наступному турі англійці прийматимуть "синьо-жовтих" на Вемблі.
Стартові склади
Італія:
Англія:
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