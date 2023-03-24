Вдруге у своїй історії збірна Італії програла в матчі першого туру кваліфікації до чемпіонату Європи. Уперше це сталося 1974 року в матчі проти Нідерландів під керівництвом Фульвіо Бернардіні (1:3). Про це інформує Opta.

Англія перемогла Італію завдяки рекордному голу Кейна, але втратила лідера на матч з Україною

Збірна Англії обіграла "Скуадру адзурру" завдяки якісному розіграшу кутового та "привезеному" пенальті. Винуватцем призначення пенальті у свої ворота став капітан Наполі Ді Лоренцо – він зіграв рукою у власному штрафному. Символічно, що VAR звернув на це увагу в матчі, який відбувся у Неаполі на стадіоні імені Дієго Марадони. Вийшла своєрідна "рука бога", тільки навпаки.

Після перерви Італія була сповнена рішучості зробити камбек, і новачок збірної Ретегі навіть відіграв один м'яч. Проте на більше команду Роберто Манчіні не вистачило.