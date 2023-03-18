Тренерський штаб "Скуадри Адзурри" обрав 30 гравців, які братимуть участь у старті кваліфікації Євро-2024.

Алленаторе Роберто Манчіні до лав національної збірної викликав 3 новачків – воротаря Лечче Владіміро Фальконе, захисника Торіно Алессандро Буонджорно та нападника Тігре Матео Ретегі, повідомляє сайт Федерації футболу Італії.

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Загалом кількість гравців, яких викликав у збірну Манчіні, зросла до 102. Також варто відзначити повернення оборонця Інтера Маттео Дарміана та захисника Лаціо Алессіо Романьйолі, які були відсутні у збірній з березня 2018-го та листопада 2020-го відповідно.

Повна заявка збірної Італії

Голкіпери: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ), Владіміро Фальконе (Лечче), Алекс Мерет (Наполі), Іван Проведель (Лаціо);

Захисники: Франческо Ачербі (Інтер), Леонардо Бонуччі (Ювентус), Алессандро Буонджорно (Торіно), Маттео Дарміан (Інтер), Джованні Ді Лоренцо (Наполі), Федеріко Дімарко (Інтер), Алессіо Романьйолі (Лаціо), Джорджо Скальвіні (Аталанта), Леонардо Спінаццола (Рома), Рафаель Толої (Аталанта);

Хавбеки: Ніколо Барелла (Інтер), Браян Крістанте (Рома), Давіде Фраттезі (Сассуоло), Жоржіньйо (Арсенал), Лоренцо Пеллегріні (Рома), Маттео Пессіна (Монца), Сандро Тоналі (Мілан), Марко Верратті (ПСЖ);

Нападники: Доменіко Берарді (Сассуоло), Федеріко К’єза (Ювентус), Вілфрід Ньйонто (Лідс), Вінченцо Гріфо (Фрайбург), Сімоне Пафунді (Удінезе), Маттео Політано (Наполі), Матео Ретегі (Тігре), Джанлука Скамакка (Вест Хем).

Італія протистоятиме Англії 23 березня, а Мальті – 26-го. У групі кваліфікації Євро-2024 ще грають Україна та Північна Македонія.

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