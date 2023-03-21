– Взимку до Полісся сватали динамівців Влада Супрягу та Олександра Андрієвського.

– Я чесно скажу та відкрито: ми не вели перемовин з цими футболістами.

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– За період вашої роботи в Поліссі іноземців не було. Це ваша позиція чи так складається?

– Я не дивлюся на вік та країну. Окрім Росії та країн, які її підтримують. На сьогодні я не бачу іноземця, який би був сильнішим за наших футболістів. Це не значить, що у майбутньому легіонерів у Поліссі не буде. Всьому свій час.

– Важко запросити гравця до Житомира?

– Дійсно, з цим проблеми. Для цього ми й зібралися, щоб у майбутньому про Полісся знали. Зараз вже чимало знають. Потрібно досягти результату, щоб люди знали про нашу команду. Щоб ми їх не переконували, вмовляли, а у них було велике бажання грати в Житомирі, – цитує Калітвінцева Sport.ua.

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