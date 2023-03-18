Саутгемптон вирвав нічию у матчі 28 туру АПЛ проти Тоттенхема. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Тоттенхем виграв перший тайм завдяки дебютному голу новачка Педро Порро. Втім, "шпори" пропустили вже на 41-й секунді після виходу з роздягалень – екс-зірка Арсенала Тео Волкот прострілом знайшов Че Адамса.

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З другої спроби Тоттенхем організував собі 2 голи переваги. Кейн забив головою, а Перішіч розкішним ударом від газону довів справу до 3:1. Не вистачило й цього. Волкот додав до асисту гол, після чого команді Конте напакостив ще один екс-гравець Арсенала. Мейтленд-Найлс заробив пенальті, підставившись під безглуздий фол Сара. Ворд-Праус з "позначки" пробив чітко – 3:3.