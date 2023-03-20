Після фінального свистка матчу Барселона – Реал (2:1) правий захисник гостей Дані Карвахаль вирушив на пошуки третього воротаря Барселони Арнау Тенаса, щоб з'ясувати з ним стосунки.

Карвахаль поклав Тенасу руку на шию і щось сказав.

Драматична розв'язка Класіко у відеоогляді матчу Барселона – Реал – 2:1

Як інформує Mundo Deportivo, після того як Жорді Альбі вдалося розборонити суперників, Карвахаль сказав на адресу Тенаса неприємну фразу, яка буквально розлютила воротаря Барси. Повідомляється, що після цього одразу четверо осіб – Рональд Араухо, Антоніо Рюдігер, Жорді Альба і представник персоналу Реала – були змушені утримувати голкіпера, який поривався поквитатися з Карвахалем.

Згідно з джерелом, раніше Карвахаль уже займався провокаціями, внаслідок яких суддя вилучав гравця суперника. Так, у товариському матчі з Атлетіко Дані спровокував Дієго Косту, після чого обидва гравці були вигнані з поля.

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