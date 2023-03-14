Керівництво ПСЖ продовжує втілювати в життя план з розширення впливу у футбольній індустрії.

Qatar Sports Investments, якому належить ПСЖ, націлився на покупку ще одного клубу. Як повідомляє El Partidazo de COPE, катарці розпочали перемовини з Малагою. Наразі іспанський клуб виступає у другому дивізіоні.

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QSI планує придбати 51% акцій команди. Еміру Таміму Аль-Тані доведеться заплатити близько 9 мільйонів євро. Зазначимо, що Малагою з 2010 року володіє катарський бізнесмен шейх Абдулла Аль Тані. Наразі він є суб'єктом міжнародного ордеру на арешт за те, що він не з'явився до слідчого суду за фактами відмивання грошей, недобросовісного адміністрування та розтрат у жовтні 2022 року.

Нагадаємо, що влітку катарська група придбала акції португальської Браги. QSI зберігає зацікавленість в покупці топ-клубу з АПЛ. Нассер Аль-Хелаїфі зустрічався з представниками Тоттенхема, але домовитися не вдалося.

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