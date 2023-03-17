Родина Глейзерів вдруге вислухала претендентів на придбання Манчестер Юнайтед. Наразі є дві зацікавлені сторони: найбагатша людина Великобританії Джим Реткліфф та шейх Ясіма бін Хамад Аль Тані.

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Як повідомляє журналіст Мохаммед Аль-Каабі, катарський шейх зробив пропозицію родині Глейзерів у розмірі 5,5 мільярдів фунтів стерлінгів. Ця сума близька до тої, яка була встановлена власниками команди з самого початку. Вони оцінили Манчестер Юнайтед в 6 мільярдів.

5,5B ? — محمد الكعبي (@Qatari) March 17, 2023

Джим Реткліфф також зустрівся з сім'єю Глейзерів, але розмір його пропозиції не розголошується. Нагадаємо, що Глейзери володіють приблизно 70 відсотками акцій Манчестер Юнайтед.

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