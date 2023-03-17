"У Реала багато хороших і неймовірних гравців. У них є досвід, вони вже досягли всього. Тож ви також бачите самовпевненість, з якою вони грають, але, зрештою, це все вирішується на полі. Це найважливіший матч, мабуть, не тільки в Іспанії, а й у світі. Знаєте, скільки шанувальників чекають на цю гру по всьому світу? Навіть я раніше, коли не грав за Барселону, знав, що наближається Класіко, казав собі, що треба подивитися цей матч. Тепер я – частина Класіко.

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Для мене це щось особливе, щось дивовижне. Коли б я не виходив на Камп Ноу, навіть тоді, коли втомлений, отримую додаткові сили. Це відчуття, коли вони викрикують твоє ім’я, схоже на: "О, давай, я хочу грати зараз, хочу забити гол, хочу вигравати". Цей стадіон хоч і старий, але в ньому є історія, в ньому є магія. І ти це відчуваєш, ти це відчуваєш, коли ти на полі", – розповів поляк в інтерв'ю ESPN

В цьому сезоні Роберт Лєвандовскі зіграв за каталонський клуб у 21 матчі Ла Ліги. В активі нападника 15 голів та 5 результативних передач. Нагадаємо, що Барселона зіграє проти мадридського Реала 19 березня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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