Мірослав Клозе не пропрацював і сезону під час свого повноцінного досвіду тренерської роботи з першою командою. Як інформує офіційний сайт Альтаха, після нічиєї із Зальцбургом у матчі 22 туру австрійської Бундесліги (1:1), 44-річний фахівець і керівництво "біло-чорно-жовтих" досягли обопільної угоди про припинення співпраці.

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Новий тренер Альтаха буде представлений протягом тижня.

За підсумками 22 турів чемпіонату Австрії Альтах посідає останнє, 12-е місце в турнірній таблиці. Під керівництвом Клозе команда здобула 4 перемоги і зазнала 13 поразок.

До роботи в Альтаху найрезультативніший гравець в історії чемпіонатів світу (16 голів) два роки тренував Баварію U-17.