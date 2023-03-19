Клуб УПЛ створив курйоз, переплутавши прізвище власного гравця – фото конфузу
19 березня 2023 - Читать на русском
Поєдинок між Вересом та СК Дніпро-1 ознаменувався кумедним фейлом рівнян, які переплутали прізвище гравця своєї команди.
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На гру проти СК Дніпро-1 у складі Вереса вийшов Олександр Лебеденко, який і став жертвою конфузу – на його спині було написано "Лебедко".
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Цікаво, що це єдиний такий фейл з формою Вереса. Олександр неодноразово виходив на поле в матчах УПЛ цього сезону (17 ігор), але на різних варіантах форми прізвище було написано коректно.
Додамо, що Верес мінімально поступився СК Дніпро-1 (0:1), а сам Олександр Лебеденко повністю відіграв поєдинок.
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