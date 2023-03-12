Останнім клубом 34-річного футболіста був львівський Рух, прес-служба якого й повідомила про рішення завершити кар'єру, упродовж якої Федорчук сумарно зіграв 296 матчів УПЛ. У нинішньому сезоні Валерій провів 8 поєдинків.

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До слова, Федорчук пограв у 10 клубах – Динамо, Карпатах, Ризі, Львові, Руху, Кривбасі, Маріуполі, Дніпрі, Вересі та Волині.

Один із найуспішніших періодів кар'єри Валерій Федорчук провів у Дніпрі, де був одним із важливих виконавців команди Мирона Маркевича, яка грала у фіналі Ліги Європи. У тому євросезоні хавбек пропустив лише один матч (через дискваліфікацію).