Колос – Минай – 0:1 – відео гола та огляд зустрічі
19 березня 2023 - Читать на русском
Минай мінімально обіграв Колос у поєдинку 18-го туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу Колос – Минай на "Футбол 24".
9’ Юрій Кравчук
Минай забив швидкий гол на 9 хвилині: Кравчук замкнув навіс Воробчака з кутового. Твердохліб мав непоганий шанс, але його удар головою був неточним. Близьким був до взяття воріт Гечев, але Волинець не дав тому реалізувати вихід віч-на-віч.
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Наприкінці першого тайму Колос ледь не забив, але удар Оріховського прийняла на себе стійка. У другому таймі Минай примудрився не реалізувати вихід 3 в 1 захисника. Лисенко ледь не покарав за це, але і тут знову штанга врятувала Минай, який в підсумку втримав перемогу.
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