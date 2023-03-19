Минай забив швидкий гол на 9 хвилині: Кравчук замкнув навіс Воробчака з кутового. Твердохліб мав непоганий шанс, але його удар головою був неточним. Близьким був до взяття воріт Гечев, але Волинець не дав тому реалізувати вихід віч-на-віч.

Колос несподівано поступився Минаю – нефарт ковалівців і фантастичний Бандура

Наприкінці першого тайму Колос ледь не забив, але удар Оріховського прийняла на себе стійка. У другому таймі Минай примудрився не реалізувати вихід 3 в 1 захисника. Лисенко ледь не покарав за це, але і тут знову штанга врятувала Минай, який в підсумку втримав перемогу.