У рамках 18-го туру УПЛ Колос приймає Минай, а Інгулець зустрінеться з Чорноморцем. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Колос – Минай

Багато говорити про Колос у другому колі не станемо. Команда Ярослава Вишняка за зиму не стала кращою чи гіршою, розкатуючи однакові нудні матчі з двома-трьома моментами. Якщо ви бачили бодай один матч ковалівців у цьому сезоні, то вважайте, що бачили усі матчі.

Тим не менш, варто відзначити, що "хлібороби" у поєдинках проти рівних собі могли здобути дві перемоги. Колектив створив трішки більше моментів, ніж Рух чи Кривбас – львів'ян вдалося обіграти, а от з криворіжцями реалізація підкачала. Це не значить, що Колос створив багато, але ближчими до тріумфу були саме підопічні Ярослава Вишняка.

За Минай трішки прикро. Навіть у матчі проти Шахтаря закарпатці мали позитивні нотки в своїй грі, а у поєдинках зі Львовом та Олександрією команда була близькою до перемоги. У першому випадку підвела реалізація, в той час як "містяни" конвертували у гол свою єдину нормальну атаку. Не менше значення зіграла й епідемія, яка вразила майже весь склад і яка не проходила протягом двох тижнів.

Інший же поєдинок завершився скандалом, адже підопічні Руслана Ротаня відігралися з явного офсайду.

Володимир Шаран не витримав, видавши емоційний спіч щодо якості суддівства, а керівництво клубу навіть пригрозило відходом із футболу. Цим, звісно, вболівальників не налякати, але "лисиці" дійсно не заслужили йти на передостанній позиції – за очікуваним очками вони мали перебувати в середині таблиці.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Горін (Минай)

Орієнтовні склади на матч Колос – Минай

Колос: Волинець – Кравченко, Гончаренко, Чоботенко, Ємець – Богданов, Оріховський – Мякушко, Болбат, Смирний – Безбородько

Минай: Бандура – Мельник, Кравчук, Немчанінов – Гончар, Вітенчук, Шишка, Булеза – Воробчак, Вишневський, Твердохліб

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Важко робити прогнози на такі матчі. По-перше, команди приблизно рівні за своїми можливостями. По-друге, важко зрозуміти форму закарпатців після вірусу (не факт, що він взагалі пройшов).

Минай цікавіший в плані футболу (хороший пресинг, якісне вертикальне просування), але колективу бракує якості в завершальній фазі атак. Колос же може похизуватись збалансованим складом із широкою лавкою запасних, а також регулярним створенням моментів – їх дуже мало, але вони є (особливо на стандартах).

Букмекери вважають фаворитом Колос. Ми не погодимось з думкою контор. Даний поєдинок може подарувати будь-який результат, але нічия здається нам більш ймовірною.

Інгулець – Чорноморець

Від Інгульця нічого надзвичайного в другому колі УПЛ не очікували, враховуючи скромне посилення складу та прихід Сергія Ковальця на пост головного тренера. Тактичні експерти скептично оцінювали коуча, асоціюючи його з "бий-біжи" і пропонуючи зробити ставку на Младена Бартуловіча з його молодими асистентами. Перед зимовою паузою вони показали доволі симпатичний позиційний футбол, який ще й приносив хороші результати.

А Сергій Ковалець взяв та й заткнув роти хейтерам. Спочатку його підопічні впевнено здолали Динамо (2:0), а потім без особливих проблем переграли Металіст (2:1) – і от команда вже на десятому місці з 4-матчевою серією перемог. Причому вразив рівень тактичної підготовки петровців, яким вдалося начисто вимкнути своїх суперників.

Втім, розслаблятись "козакам" рано, адже зона перехідних матчів розташована всього у двох очках позаду. Сьогодні необхідно чіплятись за позитивний результат з Чорноморцем – ще одним колективом, від якого мало що очікували перед відновленням сезону. Одесити за зиму втратили купу гравців, підсилення виглядало доволі сумнівним, а в пресі тільки й говорили про можливість банкрутства.

Навіть журналіст Михайло Співаковсьий не вірив у Чорноморець навесні, хоча в його коментарях Роман Григорчук завжди був кращим за Гвардіолу та Клоппа. Тим не менш, у стартових двох турах "моряки" впевнено винесли Верес (3:1) та розписали нічию з Металістом 1925 (1:1) – завдяки цьому вдалося покинути зону прямого вильоту з УПЛ. Звісно, футбол у команди все ще далекий від ідеалу, але у тренера тепер є сформована основа (цього дуже не вистачало восени), яка приносить результат.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Ченбай (Інгулець)

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Чорноморець

Інгулець: Паламарчук – Нагієв, Ковальов, Кучеренко, Смоляков – Клименко, Кухарук – Одарюк, Козиренко, Козак – Марусич

Чорноморець: Непогодов – Путря, Салюк, Гучек, Брагару – Васильєв, Демченко, Політило – Бадібанга, Алефіренко, Юсов

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Зробити прогноз у цьому поєдинку ще важче. Обидва колективи забивні, обидва набрали хід. Петровці виглядають трішки перспективніше завдяки зіграності й цілісності свого футболу – та і в тактичному плані вони прямо таки вразили. Але чи вистачить цього для перемоги над одеситами?

Букмекери не впевнені. Різниця у коефіцієнтах на перемогу у команд невелика. Якось важко повірити, що Інгулець зможе здобути п'яту перемогу поспіль, а досвід перегляду УПЛ змушує ставити на нічию. Вона є доволі розповсюдженим результатом у поєдинках веселих аутсайдерів.

Шахтар – Рух: анонс матчу УПЛ