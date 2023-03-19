Колос після мінімальної перемоги над Рухом піднявся на шосту сходинку. Натомість Минай у попередньому турі розписав бойову нічию з Олександрією, продовжуючи боротьбу за виживання. Господарі активніше розпочали свій 50-й домашній матч в УПЛ, проте закарпатцям вдався швидкий гол. Гончаренко заблокував удар Твердохліба фактично впритул. Гості отримали право на кутовий – Воробчак ідеально навісив, а Кравчук головою переправив м'яч у дальній кут.

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Ковалівці побігли відігруватись. Болбат і Богданов стріляли з дистанції. Перший зарядив у суперника, а екс-динамівець не влучив у лівий від кіпера кут. Колос частіше контролював м'яч, цікавіше комбінував. Тоді як підопічні Шарана робили ставку на контратаки, і це працювало. В середині першого тайму Твердохліб запустив у прорив Гечева, той пробивав у ближній, але Волинець виручив.

Ємець і Гечев небезпечно зіштовхнулися головами. Обом знадобилася допомога лікарів. Зрештою і захисник Колоса, і форвард Миная зуміли продовжити гру. Перед перервою команди обмінялися гольовими нагодами. Волинець впорався з ударом Твердохліба, який замикав прострільну передачу Булези з лівого флангу.

Вже у наступній атаці команду Шарана врятувала стійка. Оріховський після ефектної стіночки з Болбатом стріляв без шансів для Бандури, та каркас зіграв за гостей. Відпочивати колективи пішли за мінімальної переваги закарпатців, які були переконливішими на завершальній стадії.

Другий тайм розпочався з небезпечного моменту біля воріт Бандури. Богданов навісив, а Гончаренко промахнувся головою з незручної позиції. Колос продовжував тиснути, однак погана реалізація зводила нанівець усі атакувальні потуги ковалівців. Безбородько вгатив поруч зі стійкою, а згодом фанатастичну нагоду втратив Лисенко, який вийшов на заміну. Форвард Колоса з кількох метрів пробив у стійку, а з добиванням Ільїна впорався Бандура, виконавши розкішний сейв.

Попри відчутну перевагу за ударами по перерві (9:3) Колос так і не зумів врятуватися від поразки. Відтак, Минай перервав серію з чотирьох матчів без перемог і піднявся на 13 сходинку (18 очок). Стільки ж пунктів в активі Чорноморця та Вереса, які перебувають вище.

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